Sarà ancora il campo sportivo di Temù nel comprensorio Ponte di Legno-Tonale a ospitare il ritiro estivo del Cagliari. Per il secondo anno consecutivo, i rossoblù torneranno in Alta Val Camonica per preparare la nuova stagione sportiva. Il programma ricalcherà la formula già sperimentata: dopo i primi giorni dedicati a test e visite, con una fase iniziale di lavoro che verrà svolta al Crai Sport Center di Assemini, la squadra si trasferirà in Lombardia dal 22 luglio all'1 agosto per lavorare in altura.

Il quartier generale sarà nuovamente il "Blu Hotel Acquaseria" di Ponte di Legno. "Dare continuità al lavoro iniziato lo scorso anno è stata una scelta naturale - spiega l'amministratore delegato del club sardo, Stefano Melis -. Abbiamo trovato a Pontedilegno-Tonale un ambiente ideale sotto tutti i punti di vista: qualità delle strutture, organizzazione, accoglienza e un contesto perfetto per lavorare con intensità. Il ritiro è un passaggio fondamentale nella costruzione della stagione e poterlo vivere in un ambiente che conosciamo e che ci ha già dato riscontri così positivi rappresenta un valore aggiunto importante".

Soddisfazione condivisa anche dal Consorzio Pontedilegno-Tonale. "Siamo molto contenti che il Cagliari Calcio abbia deciso di tornare ad allenarsi nel nostro comprensorio - afferma il vicepresidente Roberto Menici -. L'esperienza dell'anno scorso è stata assolutamente positiva anche da parte nostra. I calciatori hanno avuto la possibilità di conoscere e apprezzare il nostro territorio e siamo pronti ad accogliere anche i tifosi per i quali stiamo preparando un pacchetto vacanza che, oltre a garantire loro uno sconto sull'ospitalità alberghiera, prevederà altre agevolazioni per un piacevole soggiorno dove alternare momenti con la squadra e momenti di relax nella natura".