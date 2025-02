Tragedia a Valbrembo, nel Bergamasco, dove un operaio di 45 anni è morto dopo essere stato colpito in testa da un bullone fuoriuscito da un macchinario.

Lo sfortunato incidente è avvenuto questo pomeriggio, poco prima delle 17, in un'azienda agricola del Comune lombardo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Areu 118, ma per il malcapitato non c’è stato niente da fare.

Sopraggiunti nel luogo del fatto anche Vigili del Fuoco e carabinieri, oltre ai tecnici dell’Ats competenti per gli infortuni sul lavoro.