Giuseppe Corrias è stato riconfermato segretario generale della Uil Scuola Sardegna. L’elezione è avvenuta nel corso del congresso regionale che si è svolto alle Terme di Sardara, alla presenza dei vertici nazionali e regionali del sindacato.

Tra i presenti il segretario generale della Uil Scuola Giuseppe D’Aprile, Pasquale Raimondi della segreteria nazionale, la segretaria generale della Uil Sardegna Fulvia Murru, oltre ai componenti della segreteria regionale Elena Carta e Carla Meloni, al tesoriere Giovanni Maria Cuccu e a numerosi segretari generali delle diverse categorie della Uil in Sardegna.

Nel suo intervento Corrias ha tracciato un quadro della situazione del sistema scolastico nell’Isola, soffermandosi sulle difficoltà legate al dimensionamento della rete scolastica e alla carenza di personale.

"La scuola sarda ha bisogno di coraggio, visione e unità. Ha bisogno di scelte politiche lungimiranti e di un sindacato forte. Noi non difendiamo privilegi, difendiamo il diritto allo studio, la dignità del lavoro. Difendiamo il futuro della Sardegna e lo faremo con determinazione, competenza e responsabilità", ha dichiarato il segretario riconfermato.

Nel corso del congresso si sono susseguiti anche gli interventi dei segretari delle varie categorie della Uil Sardegna, che hanno sottolineato il ruolo della Uil Scuola nel sistema educativo regionale. In particolare è stato evidenziato come il sindacato, insieme agli insegnanti e a tutto il personale ATA ed educativo, svolga "un ruolo essenziale nella crescita delle generazioni future".