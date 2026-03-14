Durante la notte scorsa, un uomo di 29 anni di origini algerine, senza fissa dimora, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Cagliari per furto aggravato, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto è iniziato con la segnalazione di un cittadino al 112, il quale ha notato l'uomo mentre rubava all'interno di un'auto parcheggiata lungo la strada. I Carabinieri, impegnati nei controlli del territorio, sono intervenuti prontamente e hanno individuato il sospettato non lontano dall'auto oggetto del furto.

Durante la perquisizione sul posto, è emerso che l'uomo aveva con sé un portafoglio appartenente al proprietario dell'auto. Quando i militari hanno cercato di identificarlo, il giovane ha reagito con violenza, minacciandoli e opponendosi fisicamente con spintoni per evitare l'arresto. Grazie alla prontezza dei Carabinieri, è stato possibile contenerlo e metterlo al sicuro.

Il lieto fine della vicenda è stato il recupero e il ritorno del portafoglio al legittimo proprietario, che ha così potuto riavere indietro i suoi documenti e i suoi soldi. Il sospettato è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria e dovrà rispondere delle accuse a lui contestate.