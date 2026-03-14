Due giovani fidanzati sono morti in un tragico incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, venerdì 13 marzo, in provincia di Salerno. Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Magliocco, 24 anni, viaggiavano insieme a bordo di una Volkswagen Polo, quando, secondo le prime informazioni riportate da Tg Com 24, l'auto è entrata in collisione con un altro veicolo, ha attraversato il guardrail ed è precipitata lungo una scarpata sul mare, percorrendo circa 200 metri fino agli scogli sottostanti. Durante la caduta, i giovani sono stati sbalzati fuori dall'auto.

Le operazioni di soccorso sono state complesse a causa dello strapiombo e dell'oscurità, che hanno reso difficile raggiungere il luogo dell'incidente via terra. Le autorità hanno impiegato una motovedetta della Guardia Costiera, il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Napoli e le squadre SAF specializzate in interventi speleo-alpino-fluviali.

Nell'incidente è stato coinvolto anche un furgone, il cui conducente è rimasto lievemente ferito. La dinamica dell'accaduto è attualmente al vaglio dei Carabinieri.