Nel Giorno della Memoria, 27 gennaio, in cui l’Italia e la comunità internazionale ricordano le vittime della Shoah e delle persecuzioni razziali, il pensiero si rivolge anche a coloro che, in anni segnati dalla violenza e dalla negazione dei diritti fondamentali, seppero compiere scelte di coraggio e di profonda umanità.

Una pagina significativa di storia della Seconda Guerra Mondiale riguarda il sacrificio di quegli uomini della Guardia di finanza i quali, in servizio presso il confine, prestarono, a rischio della loro stessa vita, opera di aiuto ai cittadini di religione ebraica e ai perseguitati politici.

L’eroismo e solidarietà dei finanzieri hanno ricevuto un riconoscimento collettivo: la Medaglia d'Oro al Merito Civile alla Bandiera di Guerra del Corpo.

Tra queste figure si distingue il Finanziere sardo Salvatore Corrias che è stato ricordato oggi al Comando Regionale di Cagliari.

Nato a San Nicolò Gerrei (CA) nel 1909, Corrias si arruolò nella Guardia di finanza nel 1929. Dal gennaio 1944 fu poi destinato alla Compagnia di Cernobbio (CO) per poi raggiungere la Brigata di frontiera di Bugone-Moltrasio (CO) a pochi chilometri dalla Svizzera.

Qui contribuì, assieme ad altri commilitoni, alla salvezza di numerosi uomini, donne e bambini, cittadini ebrei e perseguitati politici, aiutandoli a spostarsi di notte attraverso impervi sentieri per raggiungere la rete metallica che segnava la linea di confine, garantendo che potessero giungere in sicurezza in un Paese neutrale.

Il 28 gennaio 1945 fu arrestato dalle Brigate Nere mentre rientrava da un viaggio della speranza nel quale aveva appena salvato un ex prigioniero. Venne fucilato dopo poche ore nel cortile della sua stessa caserma, pagando così con la vita il suo impegno generoso.

In suo onore sono state conferite due Croci al Merito di Guerra nel 1952 e 1956 e, nel 2006, la “Medaglia d’Oro al Merito Civile alla Memoria”. A lui è stata intitolata una Caserma del Corpo a Cagliari, in viale Diaz, e una unità del Servizio navale.

Lo Stato di Israele lo ha proclamato “Giusto tra le Nazioni” nel 2006.

La figura eroica di Corrias è stata ricordata in numerose pubblicazioni, tra cui l’ultima opera dello scrittore suo concittadino Tore Quartu, “La paura del coraggio”, che ha approfondito il valore, l’altruismo e l’impegno morale di un eroe di Sardegna.