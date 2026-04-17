I Carabinieri si preparano ad aprire le porte della storica Caserma “M.O.V.M. Brig. Enrico Zuddas” a Cagliari per un evento dedicato alla cultura e alla storia nazionale. Sabato 18 e domenica 19 aprile, i cittadini avranno l'opportunità di visitare la sede del Comando Legione Carabinieri Sardegna e partecipare alla manifestazione legata all'apertura dei siti storici e monumentali.

Durante le mattine, dalle 9:00 alle 13:00, e i pomeriggi, dalle 15:00 alle 19:00, sarà possibile esplorare l'infrastruttura militare e vivere un'esperienza che unisce l'architettura storica con l'efficienza dell'Arma. Gli studenti volontari dell'Istituto di Istruzione Superiore "De Sanctis - Deledda" guideranno i visitatori attraverso la storia e le bellezze della struttura, rendendo il viaggio nel tempo ancora più affascinante.

Inoltre, sabato 18 aprile, la Caserma ospiterà un'esposizione speciale dedicata alla "Giornata Nazionale del Made in Italy", celebrando la creatività e l'eccellenza della produzione nazionale. Modelli in scala dei veicoli delle Forze Armate italiane e dei Carabinieri saranno esposti grazie al contributo del Gruppo di Studio Modellistico Italiano, sottolineando il legame tra identità nazionale, tradizioni manifatturiere e storia.

Questa iniziativa riflette l'impegno dell'Arma dei Carabinieri nel promuovere la prossimità sociale e il dialogo con la comunità, condividendo non solo l'attività quotidiana di prevenzione dei reati ma anche i valori culturali e storici che la rendono un punto di riferimento per il Paese.