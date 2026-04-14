L'instabilità in Medio Oriente ha trascinato l'aviazione civile nella peggiore crisi post-pandemia, con perdite record di oltre 50 miliardi di dollari per i primi 20 vettori globali. I passeggeri devono affrontare un calo drastico dei voli (fino al -74% sulle rotte mediorientali per l'Italia), rincari dei biglietti causati dal raddoppio del costo del carburante e disservizi diffusi. Per volare sicuri nel 2026, è fondamentale conoscere le tutele del Regolamento CE 261, stipulare assicurazioni di viaggio e consultare i portali ufficiali per rimborsi e risarcimenti.

La Guerra in Iran e l’instabilità in Medio Oriente stanno producendo effetti devastanti sul trasporto aereo. Secondo una prima analisi del Financial Times, nelle prime settimane di conflitto le 20 compagnie più importanti hanno perso una cifra superiore ai 50 miliardi di dollari.

Ma se le ostilità dovessero proseguire ancora a lungo, i rischi non saranno soltanto per la capitalizzazione degli operatori: gli esperti prevedono riduzioni dei voli, aumento dei disservizi, impennate dei costi operativi e pericoli di enormi rincari per i passeggeri.

La peggiore crisi dopo la pandemia

La crisi globale che sta colpendo l’aviazione civile ha molti punti in contatto con quella che si verificò negli anni della pandemia. Anche in questi giorni stiamo assistendo a centinaia di cancellazioni dei voli, ritardi nell’ordine di diverse ore, limitazioni agli spazi aerei e blocchi degli hub aeroportuali più importanti.

Le compagnie si trovano a gestire una situazione estremamente complessa: da un lato sono costrette a ridurre le operazioni per la chiusura degli aeroporti e delle rotte; dall’altro devono affrontare un aumento esponenziale dei costi dei carburanti e stanno già faticando a riempire gli aerei, con sempre più persone che rinunciano a volare per ragioni economiche o per paura.

Disservizi in aumento: il crollo degli hub del Golfo

Fino allo scorso 27 febbraio, le compagnie del Golfo come Etihad Airways, Qatar Airways ed Emirates erano le più ricche del mondo e arrivavano da anni di crescita inarrestabile. I loro aeroporti principali si erano trasformati negli hub più importanti per il traffico aereo globale.

Oggi il quadro è completamente ribaltato: i vettori devono affrontare la cancellazione di migliaia di voli, compromettendo i piani di viaggio di milioni di persone. Una situazione che ha forti ripercussioni anche in Italia: tra il 28 febbraio e il 17 marzo, le compagnie mediorientali hanno cancellato il 74,4% dei voli diretti nel nostro Paese, mentre molti degli aerei in arrivo nel Vecchio Continente hanno registrato tassi di occupazione minimi, compresi tra il 5% e il 10%.

Come volare sicuri: rimborsi e risarcimenti

In un quadro geopolitico così incerto, chi decide di partire deve essere preparato. Ecco le tutele principali previste per i passeggeri:

La prima cosa da fare è informarsi sui propri diritti consultando le guide specializzate sui migliori siti di rimborso voli come AirHelp.it, dove è possibile verificare in pochi clic se si ha diritto a un indennizzo.

Per chi vola in UE, il Regolamento CE 261 garantisce tutele fondamentali, inclusa la compensazione pecuniaria che può arrivare a 600 euro per ritardi o cancellazione del volo.

È inoltre caldamente consigliato:

1. Monitorare i portali ufficiali dei ministeri per verificare il livello di sicurezza dei Paesi di destinazione.

2. Stipulare un’assicurazione di viaggio: fondamentale per affrontare emergenze sanitarie o logistiche in totale tranquillità.

Il futuro del comparto: carburante e tariffe

Una delle criticità maggiori è il jet fuel, che rappresenta circa un terzo delle spese di una compagnia e il cui prezzo è quasi raddoppiato nelle ultime settimane. Questo rincaro si ripercuoterà inevitabilmente sulle tariffe dei biglietti, e non solo per le tratte verso il Medio Oriente: il trasporto aereo è interconnesso e le perturbazioni nel Golfo colpiscono l'intero sistema globale.

La questione economica e la sostenibilità della domanda

I mercati finanziari reagiscono con preoccupazione e i crolli di capitalizzazione sono accompagnati da scommesse al ribasso. Gli esperti temono che il protrarsi della crisi possa avere effetti strutturali sulla redditività del settore.

Il rischio più grande rimane la "forbice": le compagnie sono costrette ad aumentare i prezzi per sopravvivere, ma rincari eccessivi rischiano di comprimere la domanda, lasciando gli aerei vuoti e mettendo a rischio il futuro stesso del trasporto aereo civile.