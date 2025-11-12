Un'azione congiunta tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza ha smascherato un traffico internazionale di merce contraffatta, e oltre 8.500 articoli falsi sono stati confiscati presso il Porto Canale di Cagliari.



Il blitz è stato eseguito dopo l'attracco della nave portacontainer Atlantic Green, proveniente da Tangeri, in Marocco. All'interno di un container dichiarato contenente giocattoli, sono stati scoperti 15.368 articoli, tra cui giocattoli, palloni e cosmetici, molti dei quali mostravano i marchi di famosi brand globali.



Gli esami hanno confermato la contraffazione di marchi iconici come Marvel, Disney, Sanrio, DC Comics, Spin Master, Cartoon Network, Viacom, Hasbro; Squadre di calcio blasonate: Chelsea FC, Liverpool FC, Manchester United; Cosmetici a marchio Essence e Huda Beauty.



La merce era diretta in Tunisia, ma è stata intercettata grazie ai controlli mirati delle Autorità Doganali, con un valore commerciale della merce sequestrata pari a migliaia di euro, ed è stata quindi posta sotto custodia giudiziaria, mentre gli articoli autentici sono stati rispediti alla destinazione originaria. Il sequestro è stato ratificato dalla Procura del Tribunale di Cagliari.



Questa operazione conferma l'impegno dell'Ufficio delle Dogane e dei Monopoli di Cagliari e delle Fiamme Gialle nella lotta alla contraffazione e nella difesa dei consumatori e dei marchi registrati.