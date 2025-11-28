Giornata speciale a Santa Maria Coghinas, dove la comunità si è stretta attorno a Lucia Pes per festeggiare un traguardo straordinario: il suo centesimo compleanno. Oggi la concittadina ha spento cento candeline, diventando simbolo di memoria, forza e storia condivisa per il paese.

Per l’occasione, il sindaco Pietro Carbini e l’intero consiglio comunale hanno voluto renderle omaggio con una targa celebrativa, un gesto semplice ma sentito per riconoscere l’importanza di questo anniversario. Un momento di festa che ha coinvolto istituzioni e cittadini, uniti nel celebrare una vita lunga e ricca di affetti.

“Cari Auguri Signora Lucia Pes, a lei va il più sentito abbraccio di tutta la comunità di Santa Maria Coghinas”: è questo il messaggio che l’amministrazione dedica alla centenaria, esempio prezioso per tutti e figura amatissima nel paese.