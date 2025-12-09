Gaia Garau, segretaria generale della Uila di Cagliari e Sardegna, è stata eletta presidente dell’Ente Bilaterale Agricolo (Ebat) dell’area metropolitana di Cagliari e del Sud Sardegna per il prossimo quadriennio.

«Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con entusiasmo – commenta Garau –. Gli Enti Bilaterali svolgono un ruolo essenziale, permettendo alle parti sociali di collaborare per affrontare le sfide del settore».

L’Ebat riunisce associazioni sindacali e datoriali del comparto agricolo territoriale e garantisce l’integrazione salariale in caso di malattia o infortunio ai braccianti agricoli. «L’Ente dispone di risorse che appartengono a lavoratrici, lavoratori e aziende agricole, ed è su di loro che dobbiamo concentrare la nostra attività – spiega Garau –. Lavorerò affinché questo strumento sia più conosciuto e utilizzato, potenziando i servizi per aziende e lavoratori, anche in termini di formazione e sicurezza».

La vicepresidenza dell’Ebat è stata affidata a Serafino Casula, direttore provinciale di Confagricoltura Cagliari. Il rinnovato comitato di gestione vede la partecipazione di rappresentanti di Flai Cgil, Fai Cisl, Coldiretti e Cia Cagliari.