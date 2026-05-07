Durante la serata di ieri, mercoledì 6 maggio, due giovani sono stati fermati dai Carabinieri con l’accusa di furto aggravato dopo aver sottratto merce da un negozio di articoli sportivi in via San Simone a Cagliari.

La segnalazione è partita dal personale addetto alla vigilanza, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo aver notato movimenti sospetti all’interno del punto vendita. Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero prelevato diversi capi d’abbigliamento tentando poi di allontanarsi senza pagare.

Sul posto è intervenuta rapidamente la Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari, che ha individuato e bloccato i sospettati poco dopo l’uscita dal negozio. Si tratta di un 32enne di origine algerina, domiciliato presso il centro di accoglienza di Monastir, e di un 22enne di origine tunisina, entrambi disoccupati e senza precedenti noti alle forze dell’ordine.

La successiva perquisizione ha permesso di recuperare l’intera refurtiva, del valore complessivo di circa 200 euro, che è stata restituita al titolare dell’attività.

Ultimate le formalità di rito, il 22enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, mentre il 32enne è stato posto agli arresti domiciliari presso la struttura di Monastir, in attesa del giudizio per direttissima disposto dall’Autorità Giudiziaria.