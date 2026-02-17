Il sito industriale di Rwm Italia, la fabbrica di bombe e droni controllata dal gruppo tedesco Rheinmetall, è ora pienamente operativo. Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha approvato la Valutazione di Impatto Ambientale (Via) relativa ai lavori di ampliamento già realizzati, in attuazione della sentenza del Tar del 17 ottobre 2025. Il tribunale aveva accolto il ricorso di Rwm evidenziando la mancata conclusione, da parte della Regione Sardegna, dell’iter per la regolarizzazione degli impianti, sbloccando così definitivamente lo stabilimento di Domusnovas, come comunicato dal Mimit.

"Il via libera del Mase a Rwm Italia rappresenta un passaggio decisivo per il rilancio dell'area del Sulcis. Ora massimo impegno per sviluppo produttivo e occupazionale", ha commentato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. La nota ministeriale sottolinea che il provvedimento consente di superare un periodo di incertezza e di assicurare la piena continuità produttiva, aprendo la strada alla stabilizzazione di centinaia di lavoratori e alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Sul fronte occupazionale, il ministro ha accolto "positivamente l'avvio del confronto tra azienda e parti sociali richiesto in sede ministeriale sulla stabilizzazione dei posti di lavoro, con il primo incontro già tenutosi il 20 gennaio". La nota conclude evidenziando che l’approvazione della Via non solo tutela la continuità produttiva e l’occupazione, ma rappresenta anche "un segnale concreto di attenzione verso il rilancio economico del Sulcis, area di rilevanza strategica che richiede politiche industriali solide e durature".