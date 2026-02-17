Una vicenda di presunto stalking è stata fermata grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri della Stazione di Donori, coordinati dalla Centrale Operativa del Comando Compagnia di Dolianova. Nella tarda serata di ieri, una donna di Senorbì ha contattato il 112 riferendo di essere seguita dall’ex marito mentre era alla guida. L’operatore ha mantenuto il contatto telefonico con la vittima e l’ha indirizzata verso Donori, allertando nel contempo la pattuglia sul territorio.

L’uomo, quarantanove anni, autotrasportatore residente a Ortacesus e già noto alle Forze di Polizia, è stato intercettato nei pressi della zona industriale di Donori. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno trovato un coltello a serramanico di 11 centimetri e una dashcam, presumibilmente utilizzata per filmare il pedinamento.

La vicenda si inserisce in un contesto di condotte vessatorie già emerse in passato: l’uomo era stato denunciato per atti persecutori nel 2024 e sottoposto all’obbligo di firma presso la Polizia Giudiziaria. Considerata la gravità dei fatti, è stato arrestato perché accusato di atti persecutori e detenzione abusiva di armi. Dopo le formalità di rito, gli sono stati concessi gli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per la mattina odierna.