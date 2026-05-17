Paura nella notte a Uta per un incendio che ha avvolto un autofurgone utilizzato per il trasporto di prodotti pirotecnici, parcheggiato nei pressi della piazza della Chiesa di Santa Giusta, proprio mentre erano in corso le celebrazioni per la festa patronale del paese.

Sul posto sono arrivate le squadre della Centrale operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari, supportate da una squadra di pronto intervento del distaccamento di Iglesias. Gli operatori hanno lavorato con rapidità per circoscrivere il fronte del fuoco, riuscendo a spegnere il rogo che aveva ormai completamente avvolto l'intero veicolo. Le fiamme hanno lambito il muro perimetrale e l'ingresso di un'abitazione adiacente.

A evitare un disastro di proporzioni ben più gravi è stato un dettaglio temporale fondamentale: il rogo si è sviluppato infatti solo dopo la conclusione ufficiale dello spettacolo pirotecnico della serata. Per questo motivo, all'interno del mezzo era rimasta ormai solo una minima quantità di prodotti. L'intervento immediato dei Vigili del Fuoco è risultato così provvidenziale sia per contenere i danni materiali sia, soprattutto, per salvaguardare l'incolumità delle tantissime persone presenti in piazza.

Al termine delle operazioni di spegnimento e bonifica, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla completa messa in sicurezza dell'area interessata. Contestualmente, sono stati avviati i rilievi tecnici e gli accertamenti necessari per stabilire le probabili cause che hanno innescato l’incendio.