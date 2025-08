Ben undici bagnanti sono stati multati sulla spiaggia del Poetto dalla Polizia Locale di Cagliari per aver trasgredito il divieto di fumo e per aver lasciato mozziconi di sigaretta sulla sabbia.

Prosegue senza sosta l'azione di contrasto degli genti, sia in divisa che in abiti civili, verso coloro che persistono nei comportamenti scorretti, ignorando il divieto di fumo da tempo in vigore sulle spiagge: le violazioni punite con una sanzione di 150 euro, come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana e Sicurezza.

Oltre alle sanzioni relative al fumo, è stata sequestrata merce ai venditori abusivi.

Questi controlli, che mirano a proteggere non solo la salute pubblica, ma anche a preservare l'ambiente e il decoro delle zone costiere, continueranno per l'intera stagione estiva, concentrati soprattutto sui comportamenti che minacciano la pulizia e la qualità della vita lungo la costa, come l'abbandono di rifiuti o mozziconi di sigaretta.