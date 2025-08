Un terribile incidente sull'A1, tra Arezzo e Valdarno, avvenuto durante la mattinata di oggi, lunedì 4 agosto, ha causato tre morti e 15 feriti. La dinamica del tragico sinistro è ancora oggetto di indagine mentre risulta, secondo quanto riporta Tg Com 24, i veicoli coinvolti viaggiavano nella stessa direzione. Tra di essi c'erano un tir, un'ambulanza travolta dal rimorchio di un autoarticolato, un'auto con una roulotte trainata e un autocarro. Anche un pullman turistico è stato coinvolto nell'incidente.

Le tre vittime, come informa il quotidiano, erano tutte a bordo dell'ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini. Tra di esse, Giovanni Trappolini, volontario punto di riferimento nella comunità locale, e Giulia Santoni, giovane soccorritrice in formazione per diventare infermiera. La loro scomparsa ha scosso profondamente i colleghi e il mondo del volontariato. Dai 15 feriti, uno è in condizioni critiche.

Sul luogo sono intervenuti immediatamente vigili del fuoco, polizia stradale, personale medico e autorità competenti, attivando un protocollo di maxi-emergenza e coinvolgendo elisoccorsi regionali. L'incidente è avvenuto vicino al chilometro 338 dell'A1, intorno alle 11:10 di lunedì 4 agosto.