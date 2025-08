Oggi, lunedì 4 agosto, sono stati registrati 11 incendi in diversi punti della Sardegna, fortunatamente gestiti senza l'intervento di mezzi aerei.

Tuttavia, per spegnere completamente l'incendio di Oliena Corcodde della giornata di ieri, domenica 3 agosto, è stato necessario utilizzare un aereo proveniente dalla base CFVA di Farcana.

Intanto, l'allerta arancione per il rischio incendi, ovvero livello di pericolosità alto, nella zona di Cagliari, è confermata per domani, martedì 5 agosto, come annunciato nel bollettino odierno della Protezione Civile regionale.