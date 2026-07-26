Un dispositivo di sicurezza straordinario ed esteso a tutto il nord-est dell'Isola per far fronte al massiccio afflusso di turisti che in queste settimane sta popolando le spiagge e i borghi della Gallura. Il Comando Provinciale Carabinieri di Sassari ha dato il via a un importante piano di rafforzamento del controllo del territorio, schierando risorse umane aggiuntive, nuclei specializzati e mezzi di ultima generazione per garantire vacanze serene e protette a residenti e visitatori.

Per rispondere all'eccezionale incremento delle presenze lungo la Costa Smeralda e nei principali centri balneari, l'Arma ha potenziato i servizi esterni grazie all'arrivo immediato di 8 Marescialli e 17 Carabinieri di nuova assegnazione. A questi si aggiungono 24 Carabinieri Allievi, altri 15 Marescialli provenienti dai corsi di formazione e 9 militari già in servizio nella provincia di Sassari, formati appositamente per irrobustire le pattuglie d'area durante i mesi estivi. L'organico sul campo è ulteriormente integrato da 10 militari della Squadra di Intervento Operativo dell'8° Reggimento Carabinieri "Lazio" e da 4 elementi appartenenti alle Aliquote di Pronto Intervento dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna. Per garantire capillarità anche nelle zone meno accessibili o pedonali, il Reparto Territoriale di Olbia ha messo in campo 6 motociclette e 4 biciclette elettriche a pedalata assistita, mentre nei prossimi giorni entrerà in funzione anche una Stazione Mobile per offrire un contatto diretto ed immediato con la cittadinanza.

La copertura del territorio sarà totale e tridimensionale: la motovedetta di stanza a La Maddalena vigilerà sulla sicurezza in mare, mentre un elicottero dell'11° Nucleo Carabinieri di Olbia garantirà il supporto dall'alto per velocizzare gli interventi delle pattuglie a terra e prevenire reati predatori quali furti, scippi e truffe agli anziani.

L'imponente operazione è stata seguita sul posto dal Comandante della Legione Carabinieri Sardegna, Generale di Brigata Francesco Rizzo, che insieme al Comandante Provinciale di Sassari, Colonnello Antonio Maione, ha visitato personalmente le Stazioni di Olbia, Porto Cervo, Golfo Aranci, Porto Rotondo, Palau, Arzachena e Santa Teresa di Gallura per portare il proprio ringraziamento ai militari impegnati quotidianamente nel garantire legalità e tranquillità in questo scorcio d'estate.