Focus sulla danza contemporanea con Frida (coreografie di Eva Duda-Eva Duda Dance Company, realizzata in collaborazione con l'Hungarian National Dance Theatre) per un affascinante ritratto d'artista, parte della ricchissima, vivace e ampia stagione di prosa e di danza 2024/25 del CeDAC Sardegna, in cartellone sabato 5 e domenica 6 aprile al Teatro Massimo Cagliari e lunedì 7 aprile al Teatro Comunale di Sassari.

La pittrice messicana Frida Kahlo è considerata un’icona del femminismo e dell’eccentrica auto-presentazione. La compagnia di danza Eva Duda di Budapest si avvicina all’artista più abbagliante del 20° secolo, alla sua vita appassionata e alla sua straordinaria arte. Lo spettacolo riflette il mondo di Kahlo e cattura l’atmosfera dell’America Latina, la sua ricca cultura e il realismo magico dei suoi dipinti con danze, scene spettacolari ed elementi circensi. Il pubblico sperimenterà una visione teatrale di un mondo drammatico ma allo stesso tempo positivo, ispirato alla vita straordinaria dell’artista.

Frida – The muse of life è un lavoro sulla vita e l’arte della pittrice messicana Frida Kahlo e trasporta il pubblico in un viaggio esotico verso un mondo onirico in cui musica, arti visive e danza si uniscono insieme. Come in un tour guidato, la danza e le immagini delle opere mostrano la bellezza e le sfide della vita di Frida, donna e artista unica nel suo tempo ed esprimono l’appassionata natura della sua vita interiore. Mostrano un mondo interiore e una cultura profonda, creano un’atmosfera festosa e descrivono in pochi rimarcabili momenti la sua vita personale.

Quello che viene mostrato non è la vita di Frida Kahlo, ma una visione teatrale di un mondo sensibile e pieno di colore, ispirato al percorso di vita dell’artista. Frida è un’artista conosciuta in tutto il mondo, e questo lavoro permette, per chi la ama, di vedere la sua arte e la sua vita in una nuova prospettiva. Molti sono stati ispirati dal suo lavoro, dalle sue battaglie per un equo trattamento, dalle sue visioni e dalla sua tenacia. Lo spettacolo, con un punto di vista contemporaneo, ci immerge nel Messico profondo, nella terra natale di Frida, con le sue sorprese e rivelazioni, mettendo una veste nuova alle emozioni e passioni che segnarono la sua vita.