Decine di segnalazioni sarebbero state fatte alle centrali dei Vigili del fuoco e delle forze dell'ordine riguardo al presunto persistente odore di gas nell'area di Quartu Sant'Elena.

Nonostante diversi sopralluoghi, non è stato possibile identificare la fonte dell'odore. Uno degli interventi dei vigili del fuoco è stato presso l'ospedale Marino, ora sede anche dell'Asl Cagliari, che era stato evacuato dal personale di sicurezza interna.

Oltre 150 persone presenti, tra operatori e ricoverati, avrebbero avvertito il forte odore di gas. Il responsabile della struttura ha quindi deciso di far evacuare tutti i dipendenti e condurre immediatamente controlli.

Non è stata individuata alcuna fuga di gas, pertanto non è stato necessario spostare i ricoverati che avevano difficoltà a deambulare all'esterno.