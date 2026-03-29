È in pubblicazione sul portale istituzionale del Comune di Cagliari l’avviso per richiedere l’indennità regionale fibromialgia (IRF) per il 2026, misura destinata ai cittadini residenti con diagnosi certificata della patologia.

Il contributo è riservato a chi è in possesso di una certificazione medica rilasciata entro il 30 aprile da uno specialista abilitato e iscritto all’albo, sia nel pubblico che nel privato. Non è ammesso l’accesso a chi beneficia già di altre sovvenzioni pubbliche legate esclusivamente alla stessa diagnosi. Tra i requisiti è richiesta anche la presentazione dell’Isee 2026, che può essere ordinario, corrente o sociosanitario.

Le domande dovranno essere inoltrate entro il 30 aprile esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata, accessibile tramite credenziali SPID o Carta d’Identità Elettronica.

L’indennità viene riconosciuta sotto forma di rimborso per spese sanitarie e di assistenza alla persona non coperte dal servizio sanitario, previa rendicontazione. L’importo massimo previsto è di 800 euro, modulato in base alla situazione economica del richiedente secondo le soglie Isee.

La misura rientra negli interventi regionali a sostegno delle persone affette da fibromialgia, con l’obiettivo di alleggerire il peso economico delle cure e garantire un supporto concreto ai pazienti.