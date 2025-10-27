Diciassette irregolarità, di cui nove considerate gravi e potenzialmente pericolose per la sicurezza della navigazione, sono state accertate dalla Guardia costiera di Cagliari a bordo di una nave portacontainer di 14mila tonnellate, battente bandiera liberiana, approdata al porto canale il 25 ottobre.

Il Nucleo Ispettivo Port State Control della Direzione marittima ha effettuato il controllo domenica, riscontrando — come spiegano dalla Guardia costiera — “gravi carenze in materia di preparazione e risposta alle emergenze da parte dell’equipaggio, in materia di prevenzione e lotta agli incendi e di gestione della sicurezza di bordo”.

La nave è stata posta sotto fermo amministrativo e non potrà lasciare il porto finché tutte le anomalie non saranno risolte e le condizioni di sicurezza pienamente ripristinate. “Il fermo sarà mantenuto fino alla completa eliminazione delle anomalie e all’adozione di tutte le misure correttive previste dalle Convenzioni internazionali in materia di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare”, hanno concluso dalla Capitaneria di porto.