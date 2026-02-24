È morto per cause naturali il giovane di 26 anni trovato agonizzante in casa dalla madre, a Sassari, la scorsa settimana. Il ragazzo era stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma è deceduto poco dopo l’arrivo nel reparto di Rianimazione.

A stabilirlo è stata l’autopsia disposta dalla Procura di Sassari ed eseguita dal medico Valentina Piredda all’Istituto di medicina legale.

Sulla vicenda era stato aperto un fascicolo d’indagine e gli accertamenti erano stati affidati agli agenti della Squadra mobile, con l’obiettivo di chiarire le cause della morte.

Alla luce degli esiti dell’esame autoptico, che hanno escluso responsabilità di terzi, il procedimento è stato archiviato.