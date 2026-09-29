È ormai vicino il momento della pubblicazione del bando di gara internazionale per il nuovo stadio di Cagliari. Restano da mettere a punto alcuni dettagli, ma il via libera potrebbe arrivare già domani, in coincidenza con l’ultimo giorno utile per rispettare il cronoprogramma fissato dall’Uefa per la candidatura agli Europei del 2032.

A richiamare l’attenzione sulla scadenza è stato questa mattina il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò: "da qui alle prossime 36 ore prima di partire per Parigi devo chiudere il dossier stadi per Euro 2032".

La Figc, sulla base della documentazione che sarà disponibile domani, dovrebbe indicare dieci impianti tra quelli interessati da progetti di costruzione o ristrutturazione. Saranno poi i vertici continentali a scegliere i cinque stadi che completeranno la lista degli impianti destinati a ospitare la competizione, organizzata congiuntamente dalla federazione italiana e da quella turca.

Dal Comune di Cagliari filtra ottimismo sulla possibilità di rispettare le tempistiche. Restano però alcuni aspetti da definire, anche alla luce dell'importanza dei dettagli. Sul Piano economico finanziario, intanto, i passaggi erano già stati stabiliti: il Consiglio comunale aveva approvato l'interesse pubblico e il diritto di superficie. Il giorno successivo il sindaco Massimo Zedda aveva trasmesso tutta la documentazione al presidente della Figc.