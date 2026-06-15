Sono ripresi i servizi a mare della Polizia Locale di Cagliari attraverso l’impiego del gommone in dotazione al Corpo. Le attività vengono svolte sotto il coordinamento della Guardia Costiera e riguardano il pattugliamento delle coste di competenza del Comune di Cagliari, con particolare attenzione alla sicurezza dei bagnanti e al rispetto delle norme vigenti.

Nel corso dell’ultimo fine settimana, gli agenti hanno vigilato sull’osservanza delle ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di Cagliari, che vietano la sosta, la navigazione e la pesca entro la fascia di mare di 50 metri dalla costa nelle aree individuate, oltre a controllare il rispetto del regolamento di polizia urbana, compreso il divieto di fumo sulle spiagge.

Durante il servizio, l’equipaggio della Polizia Locale è intervenuto per assistere due bagnanti a bordo di un natante a noleggio rimasto alla deriva e ha soccorso un nuotatore che, a causa del peggioramento delle condizioni del mare, non riusciva più a raggiungere la spiaggia da cui era partito. L’uomo è stato recuperato, imbarcato sul gommone e riaccompagnato in sicurezza a riva.

Non sono mancati i controlli sul rispetto delle aree interdette. Gli operatori hanno allontanato diversi natanti che si trovavano nelle zone vietate e hanno sanzionato due persone sorprese a sostare su una spiaggia interdetta perché situata sotto pareti rocciose interessate da rischio di frana. Nella stessa area sono stati rimossi e recuperati ombrelloni e lettini lasciati abusivamente.

L’attività di vigilanza è proseguita anche a terra, con un pattugliamento a piedi lungo la spiaggia del Poetto. In questa occasione è stato sanzionato un bagnante sorpreso a fumare sull’arenile e ad abbandonare i mozziconi di sigaretta sulla sabbia.

I servizi di controllo e vigilanza con il mezzo nautico della Polizia Locale proseguiranno per tutta la stagione estiva, con l’obiettivo di contribuire alla sicurezza dei numerosi cittadini e turisti che frequentano le coste cagliaritane.