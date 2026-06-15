È iniziata oggi, lunedì 15 giugno la visita ufficiale in Sardegna del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Sergio Liardo, che ha fatto tappa presso la Capitaneria di Porto di Cagliari, sede della Direzione Marittima e della 4a Sezione Volo Elicotteri Guardia Costiera di Decimomannu.

Accolto dal Direttore Marittimo, Contrammiraglio Giovanni Stella, il Comandante Generale è stato informato sulle attività operative in corso sul territorio e sulle prospettive di sviluppo della struttura regionale. Durante l'incontro con il personale militare e civile in servizio, ha elogiato la professionalità, lo spirito di servizio costante e l'impegno quotidiano dedicato alle attività dell'istituto. Un particolare riconoscimento è stato riservato alle donne e agli uomini della Guardia Costiera che hanno contribuito al successo dell'evento internazionale “America's Cup” dello scorso maggio, garantendo la sicurezza in mare durante le manifestazioni connesse, di portata mondiale.

Presso la Base Aerea di Decimomannu, l'Ammiraglio Liardo è stato accolto dal Colonnello Giovanni Luca Nicoletti, Comandante del Reparto Sperimentale e di Standardizzazione Tiro Aereo di Decimomannu, e dal Capitano di Fregata Giuseppe Biasco, Comandante della 4a Sezione Volo Elicotteri Guardia Costiera. Durante l'incontro con il personale in servizio, ha ringraziato per il prezioso contributo fornito alle operazioni di ricerca e soccorso, vigilanza marittima e tutela ambientale, sottolineando l'importanza degli equipaggi e degli specialisti dei Reparti aerei Guardia Costiera come risorsa strategica fondamentale per il sistema nazionale di soccorso in mare.

La visita è proseguita presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax, dove l'Ammiraglio Liardo, accolto dal Comandante Tenente di Vascello Mattia Caniglia, ha incontrato il personale del presidio marittimo ogliastrino, lodandone l'impegno e la dedizione alla comunità costiera locale. Un momento toccante è stato l'incontro con i familiari delle vittime del peschereccio Luigino, affondato al largo di Santa Maria Navarrese lo scorso 11 febbraio. Questa iniziativa, fortemente voluta dall'Ammiraglio Liardo, ha rappresentato un gesto di vicinanza umana e istituzionale verso le famiglie colpite dalla tragedia, testimoniando la partecipazione, la solidarietà e la vicinanza dell'intero Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.