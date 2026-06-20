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Dopo una giornata già segnata da numerosi incendi in diverse aree della Sardegna, tra cui Silius, Siamaggiore, Nurachi, Uras e Guspini, il Corpo Forestale è nuovamente impegnato nelle operazioni di spegnimento.
Un nuovo incendio è divampato in agro del Comune di Capoterra, in località Tanca Piredda. Sul posto sta operando una squadra del Corpo Forestale con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Pula.
Le operazioni sono coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Uta, impegnato nel contenimento del fronte del fuoco e nella messa in sicurezza dell’area.
La situazione resta sotto stretto monitoraggio, mentre proseguono gli interventi per evitare ulteriori propagazioni delle fiamme.