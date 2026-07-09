Dopo il recente caso sospetto di Ebola registrato nell'Isola, il sistema di emergenza-urgenza della Sardegna ha rafforzato la propria preparazione nella gestione dei pazienti con malattie infettive ad alta pericolosità. Ieri, nella sede della Centrale Operativa 118 AREUS di Cagliari, si è svolta una giornata di alta formazione organizzata da AREUS Academy, dedicata alla gestione della Malattia da Virus Ebola alla luce dei nuovi protocolli del Ministero della Salute e delle più recenti indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

All'incontro hanno partecipato professionisti dell'emergenza territoriale, delle Centrali Operative 118, dei Pronto soccorso, dei Servizi di Igiene Pubblica, delle Malattie infettive, della Croce Rossa e della Protezione Civile. Tra i relatori il professor Emanuele Nicastri dell'Istituto "Lazzaro Spallanzani" di Roma, insieme al professor Sergio Babudieri e al direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, Goffredo Angioni.

"È stato un incontro fortemente voluto dal personale 118 di Areus soprattutto dopo il caso sospetto di Ebola di un mese fa", ha spiegato il direttore sanitario di AREUS Stefano Sau. "Si è discusso della presa in carico del paziente e dei ruoli dei diversi attori del sistema dell’emergenza urgenza nelle more della predisposizione della nuova Procedura Operativa Regionale NBCR (per gli eventi Nucleari, Batteriologici, Chimici e Radiologici) e per la gestione di casi sospetti di Malattia da Virus Ebola".

Durante la giornata i partecipanti si sono confrontati con simulazioni che hanno riprodotto tutte le fasi della gestione di un caso sospetto, dall'autosegnalazione del paziente fino all'eventuale trasferimento nel centro nazionale di riferimento. "La preparazione non si improvvisa durante un’emergenza ma si costruisce attraverso addestramento continuo, simulazione, lavoro di squadra e condivisione di procedure", ha sottolineato il responsabile di AREUS Academy, Luigi Arru.