Un'accurata battuta di controllo nelle aree rurali e periferiche ha consentito di recuperare due auto sottratte nei giorni scorsi nell'hinterland. Nella giornata di ieri, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Dolianova, impegnati nei quotidiani servizi di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio, hanno individuato e sequestrato due utilitarie rubate e abbandonate nel territorio comunale di Monastir.

Il primo ritrovamento è avvenuto in località Flumineddu, a ridosso dell'impianto del depuratore comunale, dove i militari hanno scorto una Fiat Panda parcheggiata in condizioni di evidente abbandono. I riscontri immediati condotti tramite la banca dati delle forze dell'ordine hanno permesso di accertare che il veicolo era stato rubato lo scorso 25 agosto a San Sperate, episodio regolarmente denunciato dal legittimo proprietario presso la locale Stazione dell’Arma.

Poco più tardi, proseguendo il pattugliamento nell'agro, l'equipaggio ha ispezionato la zona di Su Fraigu, notando nei pressi della struttura del CAS una seconda vettura sospetta, una Fiat 600. Anche in questa circostanza le verifiche sul telaio e sulla targa hanno confermato la provenienza furtiva dell'auto, che era stata portata via il 17 agosto a Selargius.

Conclusi gli adempimenti formali, entrambi i mezzi sono stati restituiti ai rispettivi proprietari, mentre i Carabinieri del Radiomobile proseguono le indagini per identificare gli autori dei furti e chiarire le ragioni del loro abbandono nelle campagne di Monastir.