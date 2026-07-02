Una vera e propria "furbata" sul piano societario potrebbe consentire al Brescia Calcio di incassare una cifra milionaria senza disputare nemmeno una partita. L'ex presidente Massimo Cellino ha infatti ottenuto la riattivazione della storica matricola federale del club, una decisione che consentirebbe alla società di beneficiare del contributo di solidarietà FIFA legato all'imminente trasferimento di Sandro Tonali dal Newcastle al Tottenham Hotspur.

L'operazione da record per un calciatore italiano, valutata complessivamente circa 116 milioni di euro, potrebbe garantire al Brescia un incasso di circa 4 milioni grazie al meccanismo previsto dalla FIFA per premiare i club che hanno contribuito alla formazione dei calciatori.

La riattivazione della matricola "7810" è stata ufficializzata dal Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti. A renderlo noto è stato lo studio legale Tonucci & Partners, che assiste il club: “Il Comitato Regionale Lombardo della Lega Nazionale Dilettanti ha riattivato la matricola ‘7810’ del Brescia Calcio. Questo vuol dire che torna in vita la storica squadra della città e avrà diritto a percepire i contributi di solidarietà se andrà in porto la cessione di Sandro Tonali, giocatore del Newcastle in procinto di passare ad altra quotata formazione della Premier League. La vendita del giocatore italiano potrebbe portare nelle casse sociali le somme necessarie a risanare i debiti e ripartire per una nuova avventura calcistica”.

Il diritto a ricevere queste risorse deriva dal sistema del contributo di solidarietà FIFA, che destina una quota dei trasferimenti internazionali ai club che hanno formato il calciatore durante gli anni del settore giovanile.

Per il Brescia si tratterebbe di una boccata d'ossigeno decisiva. La società, infatti, era uscita dal calcio professionistico un anno fa dopo la mancata iscrizione al campionato di Serie C, conseguenza delle presunte irregolarità nei versamenti di Irpef e Inps. Nel frattempo il club ha tempo fino al 28 luglio per iscriversi al campionato di Terza Categoria, ma la vicenda societaria potrebbe riservare ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.