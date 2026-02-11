Dalle prime ore di questa mattina, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Nuoro sono stati impegnati in 110 interventi a causa del forte vento che sta interessando Nuorese, Baronia e Ogliastra. Altri 50 interventi sono ancora in coda, mentre le squadre continuano a monitorare la situazione.

Il Comando ha potenziato il dispositivo di soccorso, con 40 unità operative supportate da 16 mezzi, coordinate direttamente dal Funzionario di Guardia e dal Comandante Salvatore Corrao. Le operazioni proseguiranno senza sosta anche durante la notte per garantire la sicurezza dei cittadini.

La maggior parte degli interventi ha riguardato la caduta di alberi che hanno danneggiato veicoli in sosta o invaso le strade, oltre a coperture divelte e pali pericolanti. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro per rimuovere i pericoli e ripristinare la viabilità, mentre i cittadini sono invitati a prestare attenzione alle condizioni meteo avverse e a limitare gli spostamenti non indispensabili.