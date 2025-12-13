Si sono chiusi alle 13 di ieri, venerdì 12 dicembre, i termini per la presentazione delle offerte relative al nuovo servizio di Continuità territoriale aerea che collegherà gli aeroporti sardi di Alghero, Cagliari e Olbia con Roma Fiumicino e Milano Linate.

La prossima tappa è fissata per lunedì 15 dicembre, quando alle 11 è in programma la seduta pubblica di apertura delle offerte. In questa fase verrà esclusivamente verificata la presenza di proposte per ciascun collegamento previsto. Al termine della seduta, nei tempi tecnici necessari, si procederà alla nomina della Commissione giudicatrice e all’avvio dell’iter di valutazione delle offerte, sia sotto il profilo economico sia tecnico.

Il bando, pubblicato nei mesi scorsi dall’Assessorato dei Trasporti, delinea il nuovo modello di servizio che entrerà in vigore dalla fine di marzo 2026. Il sistema introduce diverse novità rispetto al passato, tra cui un potenziamento complessivo dei collegamenti, tariffe più convenienti, l’abbassamento delle soglie di riempimento necessarie per attivare voli aggiuntivi, la compensazione economica per i collegamenti supplementari e una maggiore flessibilità nella distribuzione delle frequenze nelle fasce orarie più rilevanti per residenti e pendolari.