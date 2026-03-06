Incidente stradale questa mattina intorno alle 8 lungo la Statale 195, nel tratto compreso tra il chilometro 19 e il chilometro 20, nel territorio comunale di Sarroch, in direzione Cagliari.

Per cause ancora in fase di accertamento, un ragazzo di 25 anni alla guida di un’auto ha perso il controllo del mezzo, che dopo aver urtato il guard rail si è ribaltato sulla carreggiata.

Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento portuale dei Vigili del Fuoco di Cagliari, che ha provveduto a liberare il giovane rimasto all’interno dell’abitacolo. Fortunatamente il conducente non ha riportato ferite gravi ed è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, che lo ha trasportato in ospedale in codice giallo per accertamenti.

I Vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza il veicolo incidentato e la sede stradale. Presenti sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire la dinamica del sinistro.