Il mondo dello sport sardo piange la scomparsa di Tonino Puddu, leggendario pugile cagliaritano morto all'età di 81 anni.

Noto campione europeo dei Pesi leggeri, Puddu conquistò il titolo nel 1971 al prestigioso stadio Amsicora di Cagliari, ma non riuscì a vincere contro lo spagnolo Miguel Velasquez, terminando l'incontro in parità. Per tre anni consecutivi mantenne saldamente la corona continentale, superando avversari del calibro di Pierre-Claude Thomias e Jean-Pierre La Jouen dalla Francia, Carmelo Coscia e Enzo Petriglia dall'Italia. Nel 1973, tentò anche la scalata al titolo mondiale, ma fu sconfitto a Los Angeles dal messicano Rodolfo González.

Nel 1974, Puddu disse addio al titolo europeo dopo essere stato sconfitto dallo scozzese Ken Buchanan. Nonostante il termine della sua carriera da pugile, rimase attivo nel mondo della boxe organizzando importanti incontri di livello internazionale.

Commosso il ricordo sui social di Fabrizio Cappai, ex campione italiano dei piuma. "Ciao Tonino - scrive sui social - campione d'Europa, campione di vita. Il tuo nome continuerà a risuonare tra le corde del ring e nella memoria di chi ama davvero la nobile arte”.