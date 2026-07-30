Nei giorni martedì 28 e mercoledì 29 luglio 2026, presso il “Lido del Finanziere” al Poetto di Cagliari, si è svolta con grande partecipazione la nuova edizione della campagna di screening oculistico gratuito promossa dalla Sezione territoriale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, presieduta dalla dott.ssa Roberta Saba, nell’ambito dell’iniziativa dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità - I.P.A.B.

L’evento è stata svolta con il contributo degli specialisti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari, coordinati dal prof. Giuseppe Giannaccare, alla collaborazione della Sezione di Cagliari dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.), che hanno utilizzato anche un laboratorio mobile.

Tantissimi cittadini hanno potuto usufruire gratuitamente dei controlli finalizzati alla prevenzione delle patologie oculari, nel corso di una due giorni che ha - ancora una volta - evidenziato il valore della collaborazione tra istituzioni, associazioni e strutture sanitarie.

In alcune delle persone controllate sono state individuate situazioni cliniche meritevoli di specifici approfondimenti, anche per scongiurare il rischio di possibili glaucomi, che, come noto, non presentano sintomi preliminari.

La terza edizione dell’iniziativa, divenuta un punto di riferimento nell’estate cagliaritana, rinnova l’impegno della Guardia di finanza verso la collettività e testimonia la costante vicinanza delle Fiamme Gialle, quale Forza di polizia a marcata vocazione sociale e solidale, ai bisogni del territorio, valorizzando tutte quelle attività a tutela e a sostegno dei cittadini.

"Siamo ben lieti di aver messo a disposizione le nostre strutture logistiche per finalità sociali, nella consalpevolezza che la presenza sul territorio si esprime anche attraverso concrete iniziative per promuovere la cultura della prevenzione sanitaria e della solidarietà", ha dichiarato il Comandante Regionale, Generale di Brigata Claudio Bolognese.

I rappresentanti delle Associazioni coinvolte hanno sottolineato l’importanza della sinergia tra realtà diverse per il raggiungimento di obiettivi comuni, auspicando la prosecuzione di queste attività anche nei prossimi anni.