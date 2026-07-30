Con l'arrivo della quarta ondata di caldo africano, il termometro raggiungerà punte di 40 gradi in alcune città italiane, mentre lungo le coste si farà sentire un caldo afoso, con un clima più gradevole solo oltre i 1500 metri di altitudine.

Secondo quanto dichiarato da Lorenzo Tedici, esperto meteorologo di iLMeteo.it, nei prossimi giorni assisteremo a un'impennata delle temperature: si prevedono 41 gradi a Terni e 40 gradi a Ferrara, Firenze, Modena e Piacenza. Le regioni Centro-Nord saranno le più colpite dalla canicola, ma bisognerà fare attenzione anche all'afa opprimente, che porterà a un livello di estremo pericolo legato all'umidità secondo gli indici biometeorologici. In alcune zone, pur non raggiungendo i 40 gradi, l'elevata umidità renderà l'aria irrespirabile, facendo percepire la temperatura a livelli critici.

Tedici sottolinea l'importanza di prestare massima attenzione alla Pianura Padana, alla Liguria di Levante, al Valdarno, alle coste laziali e della Campania settentrionale, fino alla Sardegna meridionale e alla Sicilia sud-occidentale. In alcune aree si potranno raggiungere temperature percepite vicine ai 44 gradi. Un esempio significativo di questa eccezionale situazione legata all'afa viene dalla costa laziale, dove a Ladispoli, il primo giorno di agosto, si prevedono quasi 37 gradi con un'umidità del 70%. Condizioni tipiche di paesi subtropicali e desertici come l'Arabia Saudita o gli Emirati Arabi. Si prevedono nuovamente picchi di 40-41 gradi e temperature di 36-37 gradi lungo le coste, con percezioni termiche fino a 44 gradi.

Tuttavia, bisognerà rimanere vigili anche per quanto riguarda l'instabilità: il forte calore accumulato porterà a un aumento di temporali sulle Alpi durante il weekend e i primi giorni della prossima settimana.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, giovedì 30 luglio

Cielo generalmente sereno salvo locali addensamenti pomeridiani nelle zone interne del settore centro-orientale dove saranno possibili isolati rovesci o temporali.

Temperature: in lieve aumento principalmente nei valori minimi.

Venti: a regime di brezza, calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi.

Previsioni per la giornata di venerdì 31 luglio

Cielo generalmente sereno salvo locali addensamenti pomeridiani nelle zone interne.

Temperature: pressoché stazionarie sul settore settentrionale, in lieve aumento altrove.

Venti: a regime di brezza, calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di sabato e domenica saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno. Le temperature minime non subiranno sostanziali variazioni, mentre le massime saranno in lieve aumento sabato stazionarie il giorno seguente. I venti soffieranno a regime di brezza. I mari saranno generalmente poco mossi.