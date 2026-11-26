Un'officina meccanica abusiva di circa 275 metri quadrati, con sei auto parzialmente smontate e un deposito di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. È quanto scoperto a Monserrato durante un'operazione congiunta dei Carabinieri della locale Stazione e della Polizia Locale, nell'ambito dei controlli contro i reati ambientali.

L'attività ispettiva, svolta in un'area privata adiacente a un'abitazione, ha portato al ritrovamento di componenti di motori, parti di carrozzeria, batterie esauste e olio motore usato. Individuate anche tracce di precedenti combustioni illecite di rifiuti e attrezzature meccaniche professionali.

Con il supporto dei tecnici specializzati di Enel è stato inoltre accertato un allaccio abusivo alla rete elettrica.

Al termine dell'intervento sono stati sequestrati l'intera area, i veicoli e i rifiuti presenti. Per i responsabili sono scattati anche il sequestro amministrativo delle attrezzature, sanzioni per l'esercizio abusivo dell'attività di autoriparazione e contestazioni per la gestione illecita e il deposito incontrollato di rifiuti, oltre che per il furto aggravato di energia elettrica.