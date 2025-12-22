Una discarica di rifiuti è stata scoperta dalla Guardia costiera di Cagliari nell’area di Cala Fighera, nel corso dei consueti controlli effettuati lungo il litorale. L’area interessata, estesa per circa 700 metri quadrati, era stata trasformata in un deposito di rifiuti di varia tipologia.

A seguito degli accertamenti, i militari hanno individuato due persone, titolari di una società, ritenute responsabili dell’occupazione abusiva di area demaniale marittima e dell’abbandono incontrollato di rifiuti. Le indagini avviate dopo il rinvenimento della discarica hanno consentito di ricostruire le responsabilità e di procedere con le denunce.

L’area interessata si trova in una zona di particolare pregio ambientale, sottoposta a verifiche periodiche da parte della Guardia costiera proprio per prevenire e contrastare comportamenti illeciti a danno del territorio.

Ora i due denunciati dovranno provvedere alla rimozione dei rifiuti presenti e al ripristino dello stato originario dei luoghi, come disposto dalle autorità competenti.