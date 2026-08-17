Si chiude con un trionfo la spedizione azzurra agli Europei di atletica: l’Italia conquista il primo posto nel medagliere. A firmare l’ultima giornata sono Larissa Iapichino, oro nel salto in lungo, e la 4x400 maschile di Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati, capace di superare la Gran Bretagna nell’ultima gara della rassegna.

La giornata era iniziata con due argenti nella maratona: quello individuale di Pietro Riva e quello a squadre femminile, ottenuto sommando i tempi di Rebecca Lonedo, Sofiia Yaremchuk e Giovanna Epis. In serata è arrivato anche il bronzo della 4x400 femminile, con Alessandra Bonora, Anna Polinari, Alice Mangione ed Eloisa Coiro.

Nel lungo Iapichino ha piazzato subito un 7 metri che, nonostante vento e condizioni difficili, si è rivelato decisivo. Jazmin Sawyers si è fermata a 6,99, Hilary Kpatcha a 6,98: pochi centimetri hanno consegnato all’azzurra il primo oro in una grande rassegna internazionale.

Le staffette hanno completato la festa. Dopo l’errore della 4x100 mista, le 4x400 hanno risposto presente: bronzo per le donne e oro per gli uomini, con Sito e Soudassi protagonisti e Benati capace di resistere al ritorno britannico.

“È l'Italia più forte di sempre - dice stavolta senza riserve il dt della nazionale Antonio La Torre -” e aggiunge: “Questa spedizione è meglio di quella di Roma. Abbiamo reso quasi ripetibile ciò che sembrava irripetibile.” Ora lo sguardo è già rivolto a Los Angeles 2028, con l’obiettivo di valorizzare una nuova generazione di talenti.