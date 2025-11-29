A Decimomannu è scattato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex compagna, accompagnato dall’imposizione del braccialetto elettronico, nei confronti di un operaio di 44 anni.

Il provvedimento nasce dalla querela presentata da una donna di 37 anni, che aveva denunciato il suo ex per una serie di comportamenti molesti e offensivi, verificatisi secondo quanto raccontato dalla presunta vittima durante la loro relazione sentimentale ormai conclusa da alcuni mesi. La donna si era rivolta alla stazione dei carabinieri, riportando una situazione divenuta insostenibile, tra atteggiamenti denigratori e reiterate molestie.

Le dichiarazioni raccolte dai militari hanno avviato le indagini, culminate nell’adozione delle misure cautelari. L’uomo è stato informato delle prescrizioni imposte e dell’obbligo di rispettare rigorosamente le distanze e i divieti previsti.

L’intervento delle forze dell’ordine sottolinea l’importanza della tempestività nelle denunce di violenza e molestie, garantendo protezione e supporto alle vittime e assicurando l’applicazione delle misure previste dalla legge.