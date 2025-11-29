C'è grande attesa di conoscere l'esito delle analisi sul teschio rinvenuto nelle campagne di Ploaghe il 15 novembre scorso. Il rinvenimento è avvenuto nelle campagne tra Ploaghe e Codrongianos, quando un agricoltore ha notato i resti umani e ha avvertito le forze dell'ordine.

Gli inquirenti ritengono che possa trattarsi delle ossa di una delle persone scomparsa negli anni dalla Rsa gestita dalla Fondazione San Giovanni Battista a Ploaghe. Sul teschio verranno effettuate delle analisi in queste settimane.

IL FIGLIO DI GUIDO MANCA: "SPERO SIA DI MIO PADRE"

La notizia del ritrovamento ha richiamato l'attenzione di Roberto Manca figlio di Guido, scomparso dalla comunità terapeutica Il Gabbiano Blu, gestita dalla Fondazione S. Giovanni Battista, nel 2017. "Nei giorni scorsi hanno trovato un teschio umano in un terreno di Ploaghe – scrive Roberto su Facebook –. Nelle strutture note come Fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe stiamo ormai raggiungendo la quota di due persone all’anno che escono indisturbate e spariscono, può essere normale? Può essere considerato normale dalla politica regionale che di queste sparizioni ne è unica responsabile? È una situazione vergongosa, non esiste altra definizione. Io, chiaramente, mi auguro sia di mio padre, così si chiuderebbe l’incubo che vivo da anni con le istituzioni italiane".

"UN INCUBO CHE DURA DA TROPPI ANNI"

"Non ci sono ancora aggiornamenti – spiega Roberto Manca a Sardegna Live –. Il teschio è a Cagliari in attesa di essere analizzato. Io rimango in attesa nella speranza di chiudere un incubo che dura da tanti anni. Le strutture della Fondazione San Giovanni Battista sono amministrate dalla ASL, per cui rivolgo un appello alla Regione affinché ponga rimedio a una situazione allarmante. Non è possibile che la gente sparisca regolarmente. Solo nel mese di settembre è sparito il 75enne Gianni Pittui e nessuno sa niente".

LA SCOMPARSA DI GUIDO MANCA

Guido Manca, originario di Sassari, aveva 69 anni ed era ospite della comunità terapeutica Il Gabbiano Blu quando si persero le sue tracce il 24 settembre 2017.

L'uomo si allontanò a metà serata dalla struttura gestita dalla Fondazione San Giovanni Battista dopo aver eluso la sorveglianza. Dal momento della scomparsa, le informazioni sull'uomo sono pochissime. L'ultimo avvistamento avvenne la mattina successiva al 24 settembre presso la fermata dell'autobus di via Antonio Fais a Ploaghe, a poca distanza dalla comunità di cui era ospite.﻿

Il figlio Roberto ci aveva raccontato la drammatica storia in una delle puntate della trasmissione Scomparsi in Sardegna.