È possibile un drastico peggioramento delle condizioni meteo dal prossimo mercoledì. Dopo un weekend incerto, quello al via domani, tra sole e pioggia, la prossima settimana potrebbe vedere l'arrivo di una gelida massa d'aria artica, in partenza dalla Norvegia, che sembra voler puntare dritta verso l'Italia con una fase di forte maltempo.

Le previsioni sono di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. "A causa della temperatura del mare (che inizia gradualmente a salire dopo i tepori delle scorse settimane) e dello scontro violento con l'aria artica - spiega - si temono forti temporali e grandinate: il ghiaccio potrebbe cadere dal cielo con un'intensità importante e pericolosa per le campagne.Non escludiamo fenomeni convettivi con un'instabilità molto simile a quella dei classici e violenti temporali estivi, da giovedì 26 marzo fino a fine mese". Questo nuovo colpo di coda invernale, in arrivo a tre mesi esatti dal Natale, continua il meteorologo, "lascerà un'impronta lunga e fredda sul nostro Paese.

La Domenica delle Palme, al momento, sembra destinata a trascorrere ancora una volta con temperature sotto la media del periodo e sferzata dal vento".

Previsioni in Sardegna per sabato 21 marzo 2026 (Fonte Arpas)

Cielo generalmente poco nuvoloso con addensamenti più consistenti nelle ore centrali della giornata. Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime senza variazioni di rilievo. Venti: deboli variabili. Mari: mossi, localmente molto mossi lungo le coste orientali.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di domenica e lunedì saranno caratterizzate da cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti nelle ore pomeridiane; possibili isolati rovesci nelle zone interne. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli variabili tendenti a disporsi dai quadranti orientali. mari saranno da poco mossi a mossi.