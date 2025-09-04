Un 74enne residente a Monastir, amministratore unico di un'azienda agricola locale, è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, per presunte violazioni nell'utilizzo di impianti audiovisivi per il controllo a distanza dei lavoratori.

Le indagini hanno infatti rivelato che i sistemi installati non erano conformi alla normativa vigente e l'imprenditore dovrà pagare multe per un totale di 387 euro.

I Carabinieri del N.I.L. di Cagliari hanno informato l'Autorità Giudiziaria e continueranno a vigilare per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza sul lavoro. I controlli verranno intensificati nelle prossime settimane, con particolare riguardo alle aziende locali, al fine di tutelare i diritti dei dipendenti.