I Carabinieri della Stazione di Gonnosfanadiga hanno arrestato questa mattina un 38enne disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’episodio è avvenuto nella località Santa Severa, nell’ambito di un normale servizio di controllo del territorio.

L’attenzione dei militari è stata attirata dall’atteggiamento sospetto dell’uomo, che alla vista della pattuglia si sarebbe rapidamente disfatto di due involucri in carta stagnola, recuperati subito e risultati contenere 3,82 grammi di hashish. Una perquisizione personale ha permesso inoltre di rinvenire 36 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, circostanza che ha spinto i Carabinieri a estendere i controlli presso l’abitazione dell’uomo.

Nel corso della perquisizione domiciliare sarebbero stati trovati ulteriori 71 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale vario per il taglio e il confezionamento della droga. Al termine delle operazioni, l’uomo è stato portato in caserma e, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida davanti all’Autorità Giudiziaria.

L’operazione si inserisce nel più ampio impegno dei Carabinieri nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeno che incide in maniera significativa sulla sicurezza e sulla qualità della vita delle comunità locali.