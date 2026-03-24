Dovrà scontare un anno e mezzo di reclusione per vecchi reati legati al traffico di stupefacenti commessi nel Sud Sardegna. Ieri pomeriggio, i Carabinieri della stazione di San Bartolomeo hanno rintracciato e arrestato un 53enne cagliaritano, già noto alle forze dell'ordine, dando esecuzione a un ordine di carcerazione definitivo.

Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Cagliari. L'uomo era finito nel mirino della giustizia per una serie di violazioni della legge sugli stupefacenti: ora che la sentenza è diventata definitiva, il conto con lo Stato è arrivato al termine, stabilendo una pena residua di un anno, sei mesi e dieci giorni.

I militari, dopo aver condotto il 53enne in caserma per le formalità di rito, lo hanno accompagnato presso la sua abitazione nel capoluogo. Come disposto dall’autorità giudiziaria, l'uomo sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare.