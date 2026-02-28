L'Anas ha terminato i lavori di ripavimentazione lungo la strada statale 195 "Sulcitana", che hanno coinvolto 10 chilometri di nuovo asfalto tra Capoterra e Teulada.

Questa fase rappresenta l'inizio di un piano di miglioramento delle pavimentazioni lungo la statale, del valore di oltre due milioni di euro.

Nei prossimi mesi, verranno effettuati ulteriori interventi di manutenzione per ripristinare i bordi stradali danneggiati dalle radici degli alberi, soprattutto a Domus De Maria. Inoltre, durante i lavori, è stata rinnovata anche la segnaletica orizzontale nei tratti interessati.