"La mia vita, la mia migliore amica e soprattutto la mia bambina". Sono parole colme di disperazione e tenerezza quelle condivise sui social dalla pallavolista Alessia Orro che, attraverso parole semplici e potenti, ha dato l’addio alla sua amata cagnolina Palmita

Nel suo toccante messaggio che ha emozionato migliaia di persone, la pallavolista 27enne originaria di Narbolia ha ricordato con affetto i momenti di gioia condivisi, come i baci, i sorrisi, gli abbracci incondizionati, descrivendo anche la sofferenza che Palmita ha purtroppo affrontato nell’ultimo anno di vita, tra problemi di cuore, reni, polmoni e perfino un tumore. "Ci hai lasciato troppo presto, non ero pronta a questo", si legge nel post.

Alessia ha raccontato che Palmita ha aspettato il suo ritorno a casa prima di andarsene, "Abbiamo sempre sofferto insieme e cercato di superare tutte le cose brutte insieme, fino a ieri, che ormai non potevamo più aiutarti come volevamo... Ti ho accompagnato fino all'ultimo respiro, ti ho abbracciato così forte mentre le mie lacrime ti bagnavano il viso, finché il tuo cuore non ha smesso di battere", si legge nel toccante mesaggio di addio.

E nel dolore più grande, Alessia ha voluto pensare a Palmita come a un angelo, e conclude il post con queste commoventi parole, "Adesso sono sicura che veglierai su di me da lassù, come solo un angelo sa fare. Per sempre mia Palmita, La tua mamma",

Conosciuta non solo per il suo talento in campo, Alessia è molto seguita sul web anche per la sua autenticità, le sue emozioni condivise e la sua capacità di aprirsi con i fan".