Una serie di furti ai danni di diversi istituti scolastici di Villamar, messi a segno tra il 18 e il 25 febbraio, ha trovato una svolta grazie alle indagini dei Carabinieri della locale Stazione. I militari, attraverso controlli mirati e riscontri investigativi, sono riusciti a recuperare gran parte del materiale rubato e a individuare un sospettato.

L’operazione è culminata con una perquisizione nell’abitazione di un 36enne disoccupato, già noto alle forze dell’ordine. All’interno dell’immobile è stato trovato un consistente quantitativo di oggetti riconducibili ai furti nelle scuole: casse altoparlanti, un diffusore audio, un telefono cellulare, un lettore DVD e persino una fisarmonica.

Tra la refurtiva recuperata figurano anche un megafono, dieci microfoni con i relativi cavi, sistemi wireless per strumenti musicali, alimentatori per mixer e una cinquantina di cialde di caffè di vario tipo.

Durante la perquisizione i Carabinieri hanno trovato anche circa cinque grammi di marijuana, ritenuta compatibile con l’uso personale. La droga è stata sequestrata amministrativamente, mentre tutto il materiale di provenienza furtiva è stato posto sotto sequestro penale in attesa di essere restituito agli istituti scolastici.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Cagliari per l’ipotesi di ricettazione e segnalato alla Prefettura per la detenzione della sostanza stupefacente.