Nell’ambito dei lavori di riqualificazione della rete idrica del Comune di Sestu, per martedì 17 febbraio 2026 i tecnici di Abbanoa effettueranno il collegamento delle nuove condotte alla rete esistente negli incroci tra via Alessandro Manzoni e le vie Dante, Leopardi e Dessì.

Durante le operazioni, programmate dalle 8:30 alle 16:30, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica in diverse vie, tra cui Manzoni, Foscolo, Grazia Deledda, Dante, Fratelli Mannu, Quasimodo, Dessì, vico Dessì e Leopardi. Sono previsti cali di pressione e interruzioni temporanee del servizio.

L’erogazione tornerà a pieno regime al termine dei lavori, consentendo il normale utilizzo dell’acqua in tutte le abitazioni interessate. L’intervento rientra nel piano complessivo di Abbanoa per il miglioramento e la manutenzione della rete idrica comunale.